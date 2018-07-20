Камера Logitech PTZ Pro 2 оснащена оптикой, создающей эффект живого общения. Поэтому во время переговоров можно забыть о том, что собеседники находятся не рядом, а за тысячи километров от вас. Благодаря техническим усовершенствованиям камера обеспечивает невероятно четкое изображение, превосходную цветопередачу и исключительную оптическую точность. PTZ Pro 2 будет действительно разумным выбором, если учесть, что она стоит вдвое меньше моделей со сходными характеристиками.

ВИДЕОСЪЕМКА В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ

Камера PTZ Pro 2 предназначена для использования в классных комнатах, аудиториях и больших конференц-залах. Поле обзора 90° позволяет выстроить общий план, а простое управление панорамированием и наклоном помогает сфокусировать объектив на отдельных докладчиках, участниках совещания и лекционной доске. Объектив с 10-кратным увеличением и автофокусировкой позволяет сосредоточить внимание на докладчиках и наглядных материалах, а также обеспечивает высокую детализацию и четкость для удаленных участников и систем записи.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

USB-подключение по технологии Plug-and-play позволяет без труда настроить камеру PTZ Pro 2 и работать с ней. Чтобы начать видеоконференцию, достаточно подключить камеру PTZ Pro 2 к установленному в конференц-зале компьютеру или ноутбуку через USB-порт. Камера PTZ Pro 2 совместима с приложениями для видеоконференций, работающими на ПК под управлением ОС Windows® и компьютерах Mac®, поэтому она станет прекрасным дополнением к любой аудиосистеме или устройству громкой связи.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЛЮБОМ РАССТОЯНИИ

Ручной пульт ДУ позволяет с легкостью управлять такими функциями камеры, как панорамирование, наклон и масштабирование. Камера обеспечит прекрасный обзор в конференц-зале, аудитории, учебном классе и рабочей зоне. Кроме того, устройством можно управлять удаленно, используя доступное для загрузки программное обеспечение.

Технические характеристики:

КАМЕРА

Панорамирование, наклон и масштабирование без рывков с помощью электропривода

Панорамирование на 260°

Угол наклона 130°

10-кратное увеличение в формате HD

90-градусное поле обзора

Видео в формате Full HD (1080p, 30 кадров в секунду)

Стандарт сжатия H.264 с масштабируемым видеокодированием (SVC) и технологией UVC 1.5

Автофокусировка

Три предварительно установленных положения камеры и кнопка возврата в начальное положение

Замок Kensington Security Slot

Светодиодный индикатор отключения/включения видео

Стандартный разъем для штатива

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Радиус передачи ИК-сигнала — 8,5 м

В комплект входит батарейка CR2032

КАБЕЛИ И ПИТАНИЕ

Адаптер переменного тока со стандартными разъемами, использующимися в вашем регионе

Кабель питания: 3 м (9,8 фута)

КРЕПЛЕНИЕ

Комбинированный кронштейн предназначен для крепления камеры и к стене, и к поверхности стола

СОВМЕСТИМОСТЬ И ИНТЕГРАЦИЯ

USB-подключение по технологии Plug-and-play

Дистанционное управление (PTZ) другими конференц-камерами (при использовании поддерживаемых служб)

Совместимость с большинством приложений для видеоконференций и служб связи

Сертификация для использования со Skype для бизнеса

Совместимость с Cisco Jabber® и WebEx

Расширенные возможности интеграции с продукцией участников программы сотрудничества Logitech Collaboration Program (LCP), в том числе BlueJeans, BroadSoft, LifeSize Cloud, Vidyo и Zoom

Размеры:

КАМЕРА

Длина х ширина х толщина:

146 мм x 131 мм x 130 мм

Вес: 580 г

ПУЛЬТ ДУ

Длина х ширина х толщина:

10 мм x 50 мм x 120 мм

Вес: 48 г

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ ИЛИ СТОЛУ

Длина х ширина х толщина:

210 мм x 120 мм x 99 мм

Вес: 255 г

Требования к системе

Windows® 7, Windows 8.1 или Windows 10

macOS 10.10 или более поздней версии

Комплект поставки: