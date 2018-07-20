PTZ-камера Logitech PTZ Pro 2
Обзор
Размеры и вес упаковки
|Ширина
|15 см
|Высота
|37 см
|Глубина
|22 см
|Вес
|2.2 кг
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Камера Logitech PTZ Pro 2 оснащена оптикой, создающей эффект живого общения. Поэтому во время переговоров можно забыть о том, что собеседники находятся не рядом, а за тысячи километров от вас. Благодаря техническим усовершенствованиям камера обеспечивает невероятно четкое изображение, превосходную цветопередачу и исключительную оптическую точность. PTZ Pro 2 будет действительно разумным выбором, если учесть, что она стоит вдвое меньше моделей со сходными характеристиками.
ВИДЕОСЪЕМКА В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ
Камера PTZ Pro 2 предназначена для использования в классных комнатах, аудиториях и больших конференц-залах. Поле обзора 90° позволяет выстроить общий план, а простое управление панорамированием и наклоном помогает сфокусировать объектив на отдельных докладчиках, участниках совещания и лекционной доске. Объектив с 10-кратным увеличением и автофокусировкой позволяет сосредоточить внимание на докладчиках и наглядных материалах, а также обеспечивает высокую детализацию и четкость для удаленных участников и систем записи.
ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
USB-подключение по технологии Plug-and-play позволяет без труда настроить камеру PTZ Pro 2 и работать с ней. Чтобы начать видеоконференцию, достаточно подключить камеру PTZ Pro 2 к установленному в конференц-зале компьютеру или ноутбуку через USB-порт. Камера PTZ Pro 2 совместима с приложениями для видеоконференций, работающими на ПК под управлением ОС Windows® и компьютерах Mac®, поэтому она станет прекрасным дополнением к любой аудиосистеме или устройству громкой связи.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЛЮБОМ РАССТОЯНИИ
Ручной пульт ДУ позволяет с легкостью управлять такими функциями камеры, как панорамирование, наклон и масштабирование. Камера обеспечит прекрасный обзор в конференц-зале, аудитории, учебном классе и рабочей зоне. Кроме того, устройством можно управлять удаленно, используя доступное для загрузки программное обеспечение.
Технические характеристики:
КАМЕРА
- Панорамирование, наклон и масштабирование без рывков с помощью электропривода
- Панорамирование на 260°
- Угол наклона 130°
- 10-кратное увеличение в формате HD
- 90-градусное поле обзора
- Видео в формате Full HD (1080p, 30 кадров в секунду)
- Стандарт сжатия H.264 с масштабируемым видеокодированием (SVC) и технологией UVC 1.5
- Автофокусировка
- Три предварительно установленных положения камеры и кнопка возврата в начальное положение
- Замок Kensington Security Slot
- Светодиодный индикатор отключения/включения видео
- Стандартный разъем для штатива
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
- Радиус передачи ИК-сигнала — 8,5 м
- В комплект входит батарейка CR2032
КАБЕЛИ И ПИТАНИЕ
- Адаптер переменного тока со стандартными разъемами, использующимися в вашем регионе
- Кабель питания: 3 м (9,8 фута)
КРЕПЛЕНИЕ
- Комбинированный кронштейн предназначен для крепления камеры и к стене, и к поверхности стола
СОВМЕСТИМОСТЬ И ИНТЕГРАЦИЯ
- USB-подключение по технологии Plug-and-play
- Дистанционное управление (PTZ) другими конференц-камерами (при использовании поддерживаемых служб)
- Совместимость с большинством приложений для видеоконференций и служб связи
- Сертификация для использования со Skype для бизнеса
- Совместимость с Cisco Jabber® и WebEx
- Расширенные возможности интеграции с продукцией участников программы сотрудничества Logitech Collaboration Program (LCP), в том числе BlueJeans, BroadSoft, LifeSize Cloud, Vidyo и Zoom
Размеры:
КАМЕРА
- Длина х ширина х толщина:
- 146 мм x 131 мм x 130 мм
- Вес: 580 г
ПУЛЬТ ДУ
- Длина х ширина х толщина:
- 10 мм x 50 мм x 120 мм
- Вес: 48 г
КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ ИЛИ СТОЛУ
- Длина х ширина х толщина:
- 210 мм x 120 мм x 99 мм
- Вес: 255 г
Требования к системе
- Windows® 7, Windows 8.1 или Windows 10
- macOS 10.10 или более поздней версии
Комплект поставки:
- Камера PTZ Pro 2
- Пульт ДУ
- USB-кабель длиной 3 м (10 футов) с возможностью подключения к блоку питания
- Блок питания со стандартными разъемами, использующимися в вашем регионе
- Крепление
- Документация
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